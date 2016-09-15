Неделя налогов в KPMG
KPMG представляет Неделю налогов — уникальный проект, на котором вы сможете попробовать себя в работе налогового консультанта.
Компания KPMG представляет Неделю Налогов — уникальный проект, на котором вы сможете почувствовать себя частью команды и поработать над налоговыми кейсами вместе с менеджерами KPMG.
Кейсы:
Из реальных практик налоговых групп KPMG:
- Международное корпоративное налогообложение
- Слияния и поглощения
- Трансфертное ценообразование
- И другие
Участники:
Студенты последнего курса и выпускники.
По итогам мероприятия у вас будет возможность получить job offer in one day в Налоговый отдел КПМГ
Как стать участником
- Заполните онлайн-форму
- Пройдите тестирование и эссе по английскому языку
- Получите приглашение на программу
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