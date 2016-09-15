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 / Представительство КПМГ / События / Неделя налогов КПМГ

Неделя налогов в KPMG

KPMG представляет Неделю налогов — уникальный проект, на котором вы сможете попробовать себя в работе налогового консультанта.

Что, где, когда?

Дата мероприятия:

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Срок подачи заявок:

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Регистрация:
https://krb-sjobs.brassr...
Телефон:
+7 (495) 937-4477
Компании:
KPMG
KPMG Tax Week

Компания KPMG представляет Неделю Налогов — уникальный проект, на котором вы сможете почувствовать себя частью команды и поработать над налоговыми кейсами вместе с менеджерами KPMG.

Кейсы:
Из реальных практик налоговых групп KPMG:

  • Международное корпоративное налогообложение
  • Слияния и поглощения
  • Трансфертное ценообразование
  • И другие

Участники:
Студенты последнего курса и выпускники.

По итогам мероприятия у вас будет возможность получить job offer in one day в Налоговый отдел КПМГ

Как стать участником

  • Заполните онлайн-форму
  • Пройдите тестирование и эссе по английскому языку
  • Получите приглашение на программу

Контакты

  • Телефон: +7 (495) 937-4477 (Нина Клибанова)
  • graduate@kpmg.ru (с пометкой «eGraduate.ru: KPMG Tax Week» в поле «Тема»)
  • www.kpmg.ru/careers

Let's Tax!


 
 KPMG Audit Job Offer in 1 Day
 
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