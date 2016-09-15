Неделя налогов в KPMG

KPMG представляет Неделю налогов — уникальный проект, на котором вы сможете попробовать себя в работе налогового консультанта.

Компания KPMG представляет Неделю Налогов — уникальный проект, на котором вы сможете почувствовать себя частью команды и поработать над налоговыми кейсами вместе с менеджерами KPMG.

Кейсы:

Из реальных практик налоговых групп KPMG:

Международное корпоративное налогообложение

Слияния и поглощения

Трансфертное ценообразование

И другие

Участники:

Студенты последнего курса и выпускники.

По итогам мероприятия у вас будет возможность получить job offer in one day в Налоговый отдел КПМГ

Как стать участником

Заполните онлайн-форму

Пройдите тестирование и эссе по английскому языку

Получите приглашение на программу

Контакты

Телефон: +7 (495) 937-4477 (Нина Клибанова)

graduate@kpmg.ru (с пометкой «eGraduate.ru: KPMG Tax Week» в поле «Тема»)

www.kpmg.ru/careers

Let's Tax!