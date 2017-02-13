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K-Foundation

Обучающая программа KPMG K-Foundation

KPMG

У выпускников и студентов старших курсов есть отличный шанс узнать из первых уст о опыте работы в КПМГ и подготовятся к первому году работы в крупной международной компании.

Знать и уметь — не одно и то же

Горы прочитанных книг, бессонные ночи и не одна сданная сессия — все это уже позади... Но впереди — все самое интересное, и у вас есть шанс приблизиться к этому вместе со специалистами компании КПМГ, лидера в области аудиторских услуг в России.

Специалисты КПМГ поделятся с вами своим опытом и подготовят вас к первому году работы в крупной международной компании.

Для кого создана программа K-Foundation?

Для студентов старших курсов, настроенных на карьеру в сфере аудиторских и консультационных услуг.

Чему вы научитесь?

Вы подготовитесь к работе в компании вашей мечты, а также к сертификации ACCA. Обучение в рамках KPMG K-Foundation включает следующие блоки:

  • Введение в МСФО, западный учет и основы российского налогообложения
  • Финансовый анализ и корпоративные финансы
  • Английский язык для финансиста
  • Программа развития личностных навыков (навыки делового письма, навыки проведения презентаций, управление временем, деловой дресс-код и др.)
  • Этические и профессиональные стандарты, деловые игры;
  • Мастер-классы и встречи с руководителями КПМГ
  • Презентации профессиональных подразделений КПМГ
  • Неформальное общение с сотрудниками КПМГ и другими участниками курса

Как проходит обучение?

  • Участие в K-Foundation является бесплатным
  • Обучение будет проводиться в вечернее с 13 марта по 25 апреля 2017 г., в офисе КПМГ в деловом центре «Москва-Сити». Студенты региональных вузов смогут пройти обучение в онлайн в интернете с 20 марта по 28 мая 2017 г.
  • Все участники KPMG K-Foundation, успешно освоившие материал, получат сертификаты о прохождении образовательного курса КПМГ с перечнем всех пройденных и успешно сданных курсов
  • Каждый участник программы также получит возможность за один день получить предложение о работе в КПМГ

Как участвовать в K-Foundation?

  • Зарегистрироваться в KPMG Recruitment System: Москва, онлайн
  • Пройти онлайн-тестирование и интервью с сотрудником Управления по работе с персоналом КПМГ.
  • Получить приглашение на открытие программы.

Дополнительная информация

  • По телефону + 7 (495) 937-4477
  • Или электронной почте graduate@kpmg.ru (с пометкой «eGraduate.ru: KPMG K-Foundation» в поле «Тема»)
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    Кратко о программе

    Сроки:
    Отбор открыт c:   Добавить в календарь Google календарь
    Срок подачи заявок:   Добавить в календарь Google календарь
    Дата выхода на работу: , длительность программы 1 месяц
    Регистрация:
    https://krb-sjobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?partnerid=30008&sit...
    Компания на eGraduate.ru:
    KPMG

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