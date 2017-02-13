Обучающая программа KPMG K-Foundation
У выпускников и студентов старших курсов есть отличный шанс узнать из первых уст о опыте работы в КПМГ и подготовятся к первому году работы в крупной международной компании.
Знать и уметь — не одно и то же
Горы прочитанных книг, бессонные ночи и не одна сданная сессия — все это уже позади... Но впереди — все самое интересное, и у вас есть шанс приблизиться к этому вместе со специалистами компании КПМГ, лидера в области аудиторских услуг в России.
Специалисты КПМГ поделятся с вами своим опытом и подготовят вас к первому году работы в крупной международной компании.
Для кого создана программа K-Foundation?
Для студентов старших курсов, настроенных на карьеру в сфере аудиторских и консультационных услуг.
Чему вы научитесь?
Вы подготовитесь к работе в компании вашей мечты, а также к сертификации ACCA. Обучение в рамках KPMG K-Foundation включает следующие блоки:
- Введение в МСФО, западный учет и основы российского налогообложения
- Финансовый анализ и корпоративные финансы
- Английский язык для финансиста
- Программа развития личностных навыков (навыки делового письма, навыки проведения презентаций, управление временем, деловой дресс-код и др.)
- Этические и профессиональные стандарты, деловые игры;
- Мастер-классы и встречи с руководителями КПМГ
- Презентации профессиональных подразделений КПМГ
- Неформальное общение с сотрудниками КПМГ и другими участниками курса
Как проходит обучение?
- Участие в K-Foundation является бесплатным
- Обучение будет проводиться в вечернее с 13 марта по 25 апреля 2017 г., в офисе КПМГ в деловом центре «Москва-Сити». Студенты региональных вузов смогут пройти обучение в онлайн в интернете с 20 марта по 28 мая 2017 г.
- Все участники KPMG K-Foundation, успешно освоившие материал, получат сертификаты о прохождении образовательного курса КПМГ с перечнем всех пройденных и успешно сданных курсов
- Каждый участник программы также получит возможность за один день получить предложение о работе в КПМГ
Как участвовать в K-Foundation?
- Зарегистрироваться в KPMG Recruitment System: Москва, онлайн
- Пройти онлайн-тестирование и интервью с сотрудником Управления по работе с персоналом КПМГ.
- Получить приглашение на открытие программы.
Дополнительная информация
По телефону + 7 (495) 937-4477
Или электронной почте graduate@kpmg.ru (с пометкой «eGraduate.ru: KPMG K-Foundation» в поле «Тема»)
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